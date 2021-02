V Izraelu bodo cepljenje proti covidu-19 omogočili vsem od 16. leta naprej

Tel Aviv, 3. februarja - V Izraelu naj bi od četrtka proti covidu-19 omogočili cepljenje vsem od 16. leta starosti naprej, je danes sporočilo ministrstvo za zdravje. Še naprej pa bodo osrednjo pozornost namenili cepljenju starejših od 50 let in tistih, ki ne morejo zapustiti svojih domov, so izpostavili.