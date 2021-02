Predsednik Pahor in nadškof Zore na delovnem kosilu o vrsti tem

Ljubljana, 3. februarja - Ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) Stanislav Zore je danes na ljubljanski nadškofiji na delovnem kosilu sprejel predsednika republike Boruta Pahorja. Kot so zapisali v SŠK, sta izrazila podporo konstruktivnim odnosom med Katoliško cerkvijo in državo ter nadaljevanju reševanja odprtih vprašanj.