Tudi PCR testi kranjskih šolnikov večinoma negativni

Kranj, 3. februarja - Torkovo ponovno testiranje zaposlenih v šolah in vrtcih na širšem območju Kranja, kjer je bilo v ponedeljek kar 13,3 odstotka testiranih na hitrih testih pozitivnih na novi koronavirus, prinaša večinoma negativne izvide tako ponovljenih hitrih testov kot tudi PCR testov. Nekateri otroci so se tako danes že lahko vrnili v vrtce in šole.