Po Italiji v polfinale še Rusija

Melbourne, 3. februarja - Po Italiji se je v polfinale teniškega pokala ATP v Melbournu uvrstila še Rusija. V skupini D si je to zagotovila po drugi zmagi, z 2:1 je bila boljša od Japonske. Danil Medvedjev in Andrej Rubljev sta zanesljivo dobila posamična obračuna, Japonci pa so poraz ublažili po igri dvojic.