V torek ob 15.947 testih potrjenih 1560 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 3. februarja - V torek so v Sloveniji opravili 15.947 hitrih in PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 1560 okužb, je na Twitterju objavila vlada. V bolnišnicah se zdravi 1012 bolnikov, od tega 165 na oddelkih intenzivne terapije. Umrlo je 23 covidnih bolnikov.