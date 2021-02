Teniški igralci in igralke v samoosamitev v Avstraliji

Melbourne, 3. februarja - Med 500 in 600 teniških igralcev in igralk ter uradnih oseb v Melbournu mora v samoosamitev in na testiranje za covid-19, potem ko je bil eden uslužbencev hotelov, ki jih igralci uporabljajo v Avstraliji pred prvim grand slamom v sezoni, pozitiven na novi koronavirus, poroča francoska tiskovna agencija AFP.