Obalni dom upokojencev bo vzpostavil dnevni center za starejše

Koper, 7. februarja - Obalni dom upokojencev Koper je nedavno uspel s prijavo na razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjeno dnevnim oblikam varstva in začasnim namestitvam za starejše. S pomočjo sredstev iz razpisa bodo vzpostavili dnevni center za starejše od 65 let, ki bo umeščen na Vergerijevem trgu v Kopru in bo lahko sprejel do 15 uporabnikov.