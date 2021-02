Bayern veliki favorit zapoznelega klubskega SP

Ljubljana, 3. februarja - Nogometaši Bayerna iz Münchna so veliki favoriti letošnje izvedbe klubskega svetovnega prvenstva v Katarju. Ta bi morala biti že decembra, bo zaradi pandemije novega koronavirusa med 4. in 11. februarjem. Če bodo izbranci Hansija Flicka na koncu zmagali, bo to osmi zaporedni naslov za klube stare celine.