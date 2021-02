Danska načrtuje uvedbo digitalnih potnih listov o cepljenju proti covidu-19

Koebenhavn, 3. februarja - Danske oblasti so danes sporočile, da načrtujejo uvedbo digitalnih potnih listov o cepljenju proti covidu-19, ki bi v pandemiji omogočili zlasti poslovna potovanja. Od konca februarja bo mogoče podatke o cepljenju proti covidu-19 vnesti na posebno spletno stran, razvoj digitalnega potnega lista in aplikacije pa naj bi trajal tri do štiri mesece.