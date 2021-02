Levica, LMŠ, SD in SAB v interpelaciji Kustečevi med drugim očitajo predolgo zaprtje šol v epidemiji

Ljubljana, 3. februarja - Poslanci Levice, LMŠ, SD in SAB so v postopek v DZ vložili interpelacijo ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec. Očitke so strnili v 20 točk. Med drugim ji očitajo nestrokovne in škodljive politike na področju organizacije vzgoje in izobraževanja v času epidemije, kar da je povzročilo najdaljše zaprtje šol in vrtcev v Evropi.