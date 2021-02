ATVP svetuje previdnost pri kupovanju obveznic z obljubljenim visokim donosom

Ljubljana, 3. februarja - ATVP opozarja, da je v zadnjem času opaziti povečano število oglasov za nakup obveznic z zajamčeno visokim donosom, za katere pa med drugim ni izdan prospekt in niso vodene v nadzorovani centralni depotni družbi. Tovrstne obveznice predstavljajo tvegano in nelikvidno naložbo, ki lahko vodi v izgubo znatnega dela vloženih sredstev, poudarja.

Pri oglaševanih obveznicah naj bi se kupnina za obveznice uporabila za razvoj projektov, povezanih z zdravstvom ali oskrbo starejših. Obveznice izdajajo izdajatelji, ki nimajo svojega sedeža v Sloveniji, obveznice niso nematerializirane in niso vodene v nadzorovani centralni depotni družbi, temveč register imetnikov obveznic vodi izdajatelj sam, je danes na svoji spletni strani objavila Agencija za trg vrenostnih papirjev (ATVP).

Poleg tega so obveznice na voljo največ prvim 149 kupcem, obljubljeni donos pa običajno znaša pet ali več odstotkov. Nakup obveznic ne poteka prek nadzorovanih subjektov (borznoposredniške družbe, banke), temveč se obveznice kupijo neposredno pri izdajatelju, kateremu kupec tudi nakaže plačilo. Vsebina obveznosti iz obveznice je podrejena tujemu pravu.

Ker so tovrstne obveznice na voljo največ 149 prvim kupcem, v zvezi z njimi ni izdan prospekt, tako da so informacije, ki so v zvezi z njimi na voljo, lahko pomanjkljive.

"ATVP opozarja, da tovrstne obveznice predstavljajo tvegano in nelikvidno naložbo, ki ni primerna za vsakogar in kot taka lahko vodi v izgubo znatnega dela vloženih sredstev," so zapisali.