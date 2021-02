Območje evra januarja z 0,9-odstotno inflacijo

Luxembourg, 3. februarja - Območje z evrom je januarja po prvi oceni evropskega statističnega urada Eurostat beležilo 0,9-odstotno inflacijo, potem ko so decembra poročali o 0,3-odstotni deflaciji. S tem je bil tako prekinjen niz padanja cen na letni ravni, ki je trajal od avgusta lani. Po oceni statistikov so se januarja najbolj podražili hrana, alkohol in tobak.