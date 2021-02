Serena Williams zanesljiva, Osaka in Bartyjeva s težavami

Melbourne, 3. februarja - Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams še naprej kaže izjemno pripravljenost pred začetkom prvega grand slama sezone, odprtega prvenstva Avstralije. Na pripravljalnem turnirju v Melbournu je gladko s 6:1 in 6:4 odpihnila Bolgarko Cvetano Pironkovo. Več težav sta imeli številka 1 in 3, Avstralka Ashleigh Barty in Japonka Naomi Osaka.