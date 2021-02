Zaveza primorskih županov za ukrepe proti podnebnim spremembam

Nova Gorica, 3. februarja - Pet primorskih županov se je s podpisi zavezalo za uvajanje sprememb v občinah Ajdovščina, Idrija, Pivka, Nova Gorica in Koper, ki bodo vplivale pri doseganju energetskih in podnebnih ciljev EU. S tem so pristopili k evropskemu gibanju županov, ki želijo v svojih občinah zmanjšati emisije ogljikovega dioksida za vsaj 40 odstotkov.