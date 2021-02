Zaradi predlanske železniške nesreče pri Hrastovljah štirje ovadeni

Ljubljana, 3. februarja - Koprski kriminalisti so po preiskavi železniške nesreče pri Hrastovljah, do katere je prišlo junija 2019, ovadili štiri osebe. Sumijo jih storitve kaznivih dejanj opustitve nadzorstva v javnem prometu ter obremenjevanja in uničevanja okolja. Za prvo je zagrožena zaporna kazen do petih let, za drugo pa denarna kazen ali zaporna kazen do dveh let.