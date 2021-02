Mladi v srednjeevropskem mladinskem manifestu kritični do družbeno-gospodarskega sistema

Ljubljana, 3. februarja - Več kot 300 mladih iz Avstrije, Italije, Poljske in Slovenije je spisalo srednjeevropski mladinski manifest, v katerem so kritični do aktualnega družbeno-gospodarskega sistema. Kot napovedujejo, bodo s svojimi zahtevami seznanili politične odločevalce, manifest pa bodo, čim bodo to dopuščale razmere, predali tudi poslancem Evropskega parlamenta.