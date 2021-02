Študija: Cepivo AstraZenece učinkovitejše ob razmaku 12 tednov med odmerkoma

Oxford, 3. februarja - Cepivo AstraZenece in oxfordske univerze je učinkovitejše, če med cepljenjem s prvim in drugim odmerkom preteče 12 tednov, so zapisali znanstveniki z Univerze Oxford v članku za znanstveno revijo The Lancet, objavljenem v torek. Ugotovili so še, da ima prvi odmerek najvišjo učinkovitost do 90 dni po cepljenju.