Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 ob 11. uri

Ljubljana, 3. februarja - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bodo sodelovali predstojnica Območne enote NIJZ Ravne na Koroškem Neda Hudopisk, direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik Aleš Rozman in profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani Borut Štrukelj, bo ob 11. uri, so sporočili z Ukoma.