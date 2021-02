Na Teznem ukradel bakrene prevezi za kontrolo železniških tirov

Maribor, 3. februarja - Mariborčan je v ponedeljek zvečer na Teznem v Mariboru odtujil bakrene prevezi za kontrolo prisotnih železniških tirov in kretnic, zaradi česar je osumljen tudi ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Policisti so sicer 39-letnika prijeli neposredno po dejanju in ga pridržali.