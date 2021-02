Ruske oblasti na shodih v podporo Navalnemu pridržale več ko 1400 protestnikov

Moskva/Sankt Peterburg, 3. februarja - Ruske oblasti so v torek zvečer na shodih v podporo voditelju ruske opozicije Alekseju Navalnemu, ki ga je sodišče obsodilo na tri leta in pol zapora, pridržale več kot 1400 protestnikov, so po poročanju francoske tiskovne agencija AFP sporočili neodvisni opazovalci.