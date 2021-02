United Group v strateško partnerstvo s Sportino prek Shoppsterja

Ljubljana, 3. februarja - V družbi United Group so potrdili, da se pogovarjajo o strateškem partnerstvu s Sportino. "V teku so pogovori za strateško partnerstvo, in sicer v obliki sodelovanja družb Shoppster in Sportine," so zapisali za STA. Ob tem so poudarili, da ne gre za prevzem Sportine ali nakup njenih terjatev.