Singapur, 3. februarja - Cene nafte so se, potem ko so močno porasle že v ponedeljek in torek, tudi danes v azijskem trgovanju zvišale. Že v torek so dosegle najvišjo raven v približno letu dni, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Naftni trgovci sledijo dobremu razpoloženju na delniških in nekaterih drugih trgih.