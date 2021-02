Kraljem ni pomagalo niti Petersenovih 40 obramb

New York, 3. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL utrpeli še šesti poraz, četrtega že po rednem delu tekme. V mestnem derbiju okrožja Los Angeles so z 1:3 izgubili proti Anaheim Ducks. Kralje je reševal vratar Calvin Petersen, ki je vpisal kar 40 obramb, a jih na koncu ni mogel rešiti.