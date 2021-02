Velika trojka Brooklyna preveč za dvojec LA Clippers

Los Angeles, 3. februarja - Velika trojka Brooklyn Nets - Kevin Durant, James Harden in Kyrie Irving - je prvič po prihodu Hardna upravičila pričakovanja in v severnoameriški košarkarski ligi NBA popeljala mrežice do zmage nad Los Angeles Clippers s 124:120. Pri tem je v zadnji četrtini uspešno zaustavila tudi sloviti dvojec LA Clippers, Kawhija Leonarda in Paula Georgea.