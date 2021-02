Vreme: Na vzhodu in severu delno jasno, drugod pretežno oblačno

Ljubljana, 3. februarja - Danes bo na vzhodu in severu delno jasno z nekaj jutranje megle po nižinah, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na vzhodu do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.