Biden sprejel vrsto ukrepov glede priseljevanja

Washington, 3. februarja - Predsednik ZDA Joe Biden je v torek podpisal drugi niz izvršnih ukazov, s katerimi odpravlja politiko do priseljencev bivšega predsednika Donalda Trumpa oziroma daje smernice ministrstvom za uvajanje novih politik. Podpisal je ukaz o združitvi ločenih migrantskih otrok in staršev ter ukaza o varnosti na meji in priseljevanju.