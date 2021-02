Ustanovitelj Amazona Jeff Bezos odhaja s položaja glavnega izvršnega direktorja

New York, 3. februarja - Ustanovitelj podjetja Amazon Jeff Bezos je v torek napovedal, da bo letos kmalu zapustil položaj glavnega izvršnega direktorja in postal izvršni predsednik upravnega odbora podjetja. Podjetje je novico naznanilo skupaj s četrtletnimi poslovnimi rezultati, ki so presegli napovedi analitikov Wall Streeta.