Odsotnost dolgoročnih projekcij otežuje snovanje študijskih programov

Ljubljana, 3. februarja - Tako univerze kot GZS opozarjajo, da ni dolgoročnih projekcij, na podlagi katerih bi lahko ugotavljali, kakšne bodo potrebe trga dela čez več let, ko bodo nanj vstopili tisti, ki se danes vpisujejo na fakultete. To nekoliko omejuje univerze pri snovanju študijskih programov, saj od zaznane potrebe do zaključka študija mine vsaj šest let.