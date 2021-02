United potopil Southampton in začasno ujel City

London, 2. februarja - Nogometaši v angleški ligi so danes začeli tekme 22. kroga. Manchester United je bil izjemno prepričljiv in premagal Southampton kar z 9:0 in po točkah na prvem mestu ujel mestnega tekmeca City, ki pa ima dve tekmi manj. Arsenal pa je z 1:2 klonil proti Wolverhamptonu, potem ko je tekmo končal le z devetimi igralci.