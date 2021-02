Newyorške borze končale v zelenem

New York, 2. februarja - Indeksi na newyorških borzah so danes trgovanje sklenili v zelenem. Njihova rast je odraz optimizma zaradi večjih fiskalnih spodbud. Vlagatelje spodbujajo izboljšani trendi glede covida-19 in napori ameriškega predsednika Joa Bidna, da bi kongres odobril 1,9-milijardni paket pomoči gospodarstvu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.