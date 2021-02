Sodišče Navalnemu odredilo več kot tri leta zapora

Moskva, 2. februarja - Sodišče v Moskvi je danes odločilo, da vodji ruske opozicije Alekseju Navalnemu pogojno kazen spremeni v tri leta in šest mesecev zapora, poročajo tuje tiskovne agencije. Navalni ostaja v priporu do pravnomočnosti odločitve, so sporočili s sodišča. Njegovi podporniki so že pozvali k takojšnjim protestom v Moskvi.