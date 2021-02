Tudi na Goriškem zahtevali odprtje šol

Nova Gorica, 2. februarja - Zahteve po odprtju šol so segle tudi na Goriško. V Novi Gorici so se na Bevkovem trgu danes ob 17. uri zbrali protestniki ter ob mirnem sprehajanju in vožnji s skiroji in kolesi zahtevali odprtje šol. Severnoprimorska statistična regija je sicer še vedno obarvana črna, tako da šol po zaprtju v oktobru še niso znova odprli.