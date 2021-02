Olympique Marseille odpustil trenerja Villas-Boasa

Marseille, 2. februarja - Potem ko je danes portugalski nogometni strateg Andre Villas-Boas ponudil odstop kot trener francoskega kluba Olympique Marseille, je popoldne tudi zares ostal brez službe. V klubu so ga odpustili, kot vzrok za odpoved pa so pri Marseillu navedli njegova današnja dejanja, ki so resno škodovala ugledu kluba.