Pristojno ministrstvo z rešitvami glede spolnega nasilja skozi spremembe kazenskega zakonika

Ljubljana, 2. februarja - Na ministrstvu za pravosodje so pozdravili zakonodajno pobudo Inštituta 8. marec glede redifinicije spolnega nasilja. Kot so poudarili, pa so tudi na ministrstvu v predlogu obsežnejše novele kazenskega zakonika umestili spremembe na področju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki predstavljajo pomemben korak v smeri modela soglasja.