Evropske borze z rastjo; dražja nafta, cenejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 2. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Razpoloženje se je po pesimizmu prejšnjega tedna izboljšalo v pričakovanju novega stimulativnega paketa v ZDA. Vlagatelji so tudi izkoristili priložnost za ugodne nakupe. Cene nafte so dosegle najvišjo raven v letu dni, tečaj evra pa najnižjo v zadnjih dveh mesecih.