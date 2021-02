Švedska in Francija cepivo AstraZenece priporočili za mlajše od 65 let

Stockholm, 2. februarja - Švedske zdravstvene oblasti so danes priporočile, da bi s cepivom proti covidu-19 britansko-švedskega podjetja AstraZeneca in oxfordske univerze najprej cepili mlajše od 65 let. Francija pa je danes sporočila, da cepivo AstraZenece ni priporočljivo za osebe, starejše od 65 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.