Podgoršek s komisarjem Wojciechowskim o tematikah slovenskega predsedovanja EU

Ljubljana, 2. februarja - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek se je danes z evropskim komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja Januszom Wojciechowskim na daljavo pogovarjal o vsebinah, ki bodo v ospredju v času predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju kmetijstva in gozdarstva. Govorila sta tudi o razmerah v sektorju prašičjega mesa.