Demokrati Trumpa obtožujejo ogrožanja življenj

Washington, 2. februarja - Demokratski upravitelji ustavne obtožbe iz predstavniškega doma kongresa so v svoji vlogi senatu pred začetkom sojenja bivšemu predsedniku Donaldu Trumpu zapisali, da je svoje privržence usmeril proti kongresu in ogrožal življenja. Menijo, da ga mora senat obsoditi zaradi vzpodbujanja vstaje in mu prepovedati zasedanje političnih položajev.