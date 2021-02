V Izraelu našli dokaze o zgodnjem uživanju vloženih oliv

Tel Aviv, 3. februarja - Raziskovalci v Izraelu so našli dokaze, da so ljudje uživali vložene olive veliko prej, kot je veljalo doslej, so sporočili iz univerze v Haifi na severu Izraela. Med podvodnimi raziskavami so našli dve ovalni kamniti strukturi, v katerih je bilo več tisoč vloženih oliv, večina še celih in dobro konzerviranih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.