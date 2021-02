EU v okviru nadzora izvoza cepiv doslej odobrila dva primera

Bruselj, 2. februarja - EU je v okviru mehanizma za nadzor izvoza cepiv proti covidu-19, vzpostavljenega konec minulega tedna, doslej obravnavala dva primera dobave, in sicer v Kanado in Združeno kraljestvo. V obeh je izvoz odobrila. To dokazuje, da sistem deluje in da bodo možnost prepovedi izvoza uporabili le izjemoma, so ob tem dejali v komisiji.