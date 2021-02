Hokejsko SP elitne skupine bo gostila samo Latvija

Riga, 2. februarja - Krovna hokejska zveza IIHF je danes odločila, da bo letošnje svetovno prvenstvo elitne skupine gostila samo Latvija. Po prvotnem načrtu bi morali biti gostiteljici Latvija in Belorusija, a so slednji tekmovanje zaradi zdravstvenih, varnostnih in političnih zadržkov pred dvema tednoma odvzeli.