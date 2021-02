V nacionalnem laboratoriju doslej niso našli različice novega koronavirusa, značilne le za Slovenijo

Ljubljana, 2. februarja - V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so za STA pojasnili, da doslej pri analizi novih koronavirusov niso našli posebne različice, ki bi bila značilna le za Slovenijo. Prihodnji teden bodo predvidoma znani rezultati sekvenciranja vzorcev, pri katerih so s posebnimi PCR testi ugotavljali angleško različico koronavirusa.