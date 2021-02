Inšpekcija izvedla nadzor obremenitve vodotokov v Pomurju in Podravju

Maribor, 2. februarja - Inšpektorji za okolje so lani izpeljali usmerjeno akcijo nadzora med zavezanci, ki bi lahko s svojim delovanjem pomembno obremenili vodotoke in podzemno vodo Murske in Dravske kotline z nitrati. Kot so sporočili po opravljenih nadzorih, bodo ti prispevali k načrtovanju morebitnih dodatnih ukrepov za zaščito podzemnih voda na tem območju.