Ptujska cesta v Mariboru še naprej dirkališče neodgovornih voznikov

Maribor, 2. februarja - Štiripasovna Ptujska cesta v Mariboru je kljub vsakodnevnim policijskim obvestilom o prehitri vožnji, še naprej dirkališče neodgovornih voznikov. V zadnjem tednu so policisti na omenjeni mestni vpadnici pri divjanju ujeli že dva kršitelja, v ponedeljek so zalotili še enega. Vsem grozijo visoke denarne kazni in precejšnje število kazenskih točk.