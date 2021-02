Na Švedskem cepivo AstraZenece priporočili mlajšim od 65 let

Stockholm, 2. februarja - Švedske zdravstvene oblasti so danes priporočile, da bi s cepivom proti covidu-19 britansko-švedskega podjetja AstraZeneca in oxfordske univerze najprej cepili mlajše od 65 let. Kot razlog so navedle pomanjkanje dokazov o učinkovitosti tega cepiva pri starejših, poroča francoska tiskovna agencija AFP.