Prodaja cepiva Pfizerja in BioNTecha bi lahko letos navrgla 15 milijard dolarjev

New York, 2. februarja - Prihodki od prodaje cepiva proti covidu-19, ki sta ga razvili ameriška farmacevtska družba Pfizer in nemška družba BioNTech, bi lahko letos dosegli 15 milijard dolarjev (12,4 milijarde evrov), so danes sporočili iz Pfizerja. Če bodo sklenili dodatne dobavne pogodbe, bi bil lahko končni znesek še višji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.