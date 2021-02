V galeriji DLUL kiparska razstava Romana Makšeta in Ervina Potočnika

Ljubljana, 3. februarja - V galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana je od danes na ogled razstava Romana Makšeta in Ervina Potočnika z naslovom Praznine/The voids. Ne zgodi se prav pogosto, da dve avtorski poetiki tako prežameta in nadgrajujeta ena drugo, kot se je to zgodilo na tokratni razstavi, je ob postavitvi zapisal umetnostni zgodovinar Goran Milovanović.