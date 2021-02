Rusko cepivo Sputnik V 91,6-odstotno učinkovito

Pariz, 2. februarja - Rusko cepivo proti covidu-19 Sputnik V je 91,6-odstotno učinkovito, so pokazali rezultati zadnje faze kliničnega testiranja cepiva, ki so jih danes objavili v znanstveni reviji Lancet. Cepivo se je izkazalo za varno in učinkovito pri vseh starostnih skupinah, vključno s starejšimi od 60 let.