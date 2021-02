DZ začel obravnavo predloga osmega protikoronskega zakona

Ljubljana, 2. februarja - DZ je začel obravnavo predloga osmega protikoronskega zakona, o katerem je minister za delo Janez Cigler Kralj dejal, da gre za vsebinsko in logično nadaljevanje in nadgradnjo dosedanjih interventnih zakonov, s katerimi vlada že deset mesecev pomaga prebivalcem in gospodarstvu. Predvidene je devet ur razprave in DZ naj bi zakon potrdili še nocoj.