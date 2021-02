Aeroflot naj bi prihodnji teden obnovil lete z ljubljanskega letališča

Ljubljana, 3. februarja - Ruski letalski prevoznik Aeroflot je za prihodnji teden napovedal vnovično vzpostavitev letov med Ljubljano in Moskvo. Leti med prestolnicama so predvideni enkrat tedensko do konec zimskega voznega voznega reda. Trenutno sicer z ljubljanskega letališča letijo le trije prevozniki - Lufthansa, Turkish Airlines in Air Serbia.